Karol G e Shakira insieme nel singolo TQG | il video

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La superstar latinaG ha pubblicato il suo quarto album in studio, Mañana Será Bonito e ildelestratto TQG featLa superstar latinaG ha pubblicato il suo quarto album in studio, Mañana Será Bonito (in italiano “Il domani sarà bellissimo”). L’album arriva accompagnato da unclip e da una collaborazione importante: il nuovoTQG con. Le due artiste femminili latine più ascoltate al mondo, entrambe di origine colombiana, duettano in una collaborazione esplosiva: “TQG” sta per “Te Quedo Grande (Too big For You)” ed è una canzone pop/reggaeton, un inno alle donne e al lasciare andare la rabbia, in cui le due superstar si rialzano e si spalleggiano, dopo che le rispettive storie d’amore sono finite ...