Juventus, un marzo bollente in Tribunale: ricorso plusvalenze, stipendi e udienza preliminare (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il mese di marzo, per la Juventus, sarà un mese molto importante. Sicuramente in campo dove i bianconeri si giocheranno con il Friburgo il passaggio ai quarti di finale di Europa League e in campionato per una disperata rimonta. Ma soprattutto fuori dal campo. Ricorsi, verdetti, processi: un mese nel quale tutto potrà essere stravolto, in un senso o nell'altro. ricorso AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT – La Juventus ad inizio della settimana prossima depositeranno il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per riavere indietro i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d'Appello Federale per il caso plusvalenze. I termini per fare ricorso scadranno il primo di marzo e quindi, come annunciato dalla stessa società per voce di Francesco ...

