Juventus, squadra rientrata da Nantes e subito al lavoro: obiettivo derby (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Juventus è rientrata questa mattina da Nantes. I bianconeri, reduci dalla bella vittoria per 3-0 in Francia, si sono subito rimessi al lavoro per preparare il derby di campionato contro il Torino in programma martedì 28 febbraio. Scarico per chi ha giocato ieri, lavoro in campo con esercitazioni sul possesso palla e conclusioni su cambio di gioco e cross per il resto del gruppo. Domani è in programma una sessione mattutina. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Laquesta mattina da. I bianconeri, reduci dalla bella vittoria per 3-0 in Francia, si sonorimessi alper preparare ildi campionato contro il Torino in programma martedì 28 febbraio. Scarico per chi ha giocato ieri,in campo con esercitazioni sul possesso palla e conclusioni su cambio di gioco e cross per il resto del gruppo. Domani è in programma una sessione mattutina. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizion… - OptaPaolo : 9 - La #Juventus non è mai stata eliminata da una squadra tedesca ???? tra Coppa UEFA e Europa League in 9 doppi conf… - GiovaAlbanese : #DiMaria è un fuoriclasse: non lo scopriamo dopo lo 0-3 di #NantesJuve. Il valore aggiunto di questa #Juventus può… - sportface2016 : #Juventus, squadra rientrata da #Nantes e subito al lavoro: obiettivo derby - DenaroLuca : RT @tvdellosport: ?????? ???????????????? ???? ?????????????????? Il talentino bianconero ne ha fatta un'altra delle sue! Gol fantastico nella sfida di Prima… -