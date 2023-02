Juventus qualificata agli ottavi di finale di Europa League | tutte le possibili avversarie

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Laha battuto il Nantes al ritorno dei playoff e si èdidi2022/2023: ecco allora il riepilogo dilenel prossimo turno. I bianconeri non saranno testa di serie, provenendo dspareggi, e sfideranno una tra le otto teste di serie, vale a dire le compagini che si erano qualificate vincendo il girone europeo. Si tratta dunque di Arsenal, Betis, Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad e Union Saint-Gilles e non ci sono paletti per la squadra di Allegri. COME SEGUIRLA IN TV SEGUITE LA DIRETTA SORTEGGIOIN TV REGOLAMENTO SORTEGGIO ...