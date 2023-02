Juventus | Procura di Torino invia atti alle procure di altre sei città italiane

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ladi, secondo quanto riportato dall’Ansa, ha trasmesso una serie di carte dell’inchiesta sui conti delladisei. Secondo quanto si apprende, l’iniziativa è stata presa per ragioni di competenza territoriale, ed è legata ai rapporti fra la società bianconera esquadre emerse nell’inchiesta Prisma. IN AGGIORNAMENTO SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloChirico : Dalla Procura di Torino (quella di #Santoriello ) continuano a uscire veline sull'inchiesta #Prisma. Quando si dec… - CorSport : Ci sono nuovi sviluppi legati all'Inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus. La Procura di Torino avrebbe sco… - calciomercatoit : ???@marcobardesono (Libero) a TVPLAY: 'C’è un’altra notizia che uscirà domani, che riguarda altre sei società di cal… - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: +++Inchiesta #Juventus: la Procura di #Torino ha inviato gli atti alle procure di altre sei città italiane per un possib… - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: #Juventus, inchiesta Prisma: la procura di Torino ha inviato gli atti ad altre sei procure. La motivazione, emersa nell'… -

... 'C'è un'altra notizia che uscirà domani, che riguarda altre sei società di calcio a cui ladi Torino oggi ha inviato gli atti'##Prisma- calciomercato.it (@calciomercatoit) February ...... Pordenone 49; Lecco 48; Vicenza 47; Pro Patria 43; Renate 42; Arzignano 41;Next Gen 38; ... Peroni: "Scelte troppo leggere, servono consigli" - AUDIO Tragedia di Calendasco, lavuole ...

Juventus, la Procura di Torino indaga su accordi fuori bilancio con ... IlNapolista

Caso Juventus, la procura di Torino ha inviato gli atti ad altre sei procure TUTTO mercato WEB

Affare Mandragora con la Juventus, anche l’Udinese sentita dalla Procura: ecco cosa rischia il club di Pozzo Il Messaggero Veneto

Juventus e la "carta Ronaldo": CR7 attende la Procura di Torino e si ... Tag24

Juventus, Procura di Torino invia atti alle procure di altre sei città ... SPORTFACE.IT

La procura di Torino ha trasmesso una serie di carte dell’inchiesta sui conti della Juventus alle procure di altre sei città italiane. L’iniziativa è stata presa per ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...