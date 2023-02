Juventus, Obiettivo Carlos Augusto: La Scelta dei Bianconeri (Di venerdì 24 febbraio 2023) A Campinas, le giornate di Carlos Augusto erano tutte uguali. Pomeriggi a correre sui campetti di cemento incastrati tra i palazzi colorati. Churrasco a cena e partite di Serie A in tv. Più di un milione di abitanti, Stato di San Paolo, Brasile: da quelle parti i ragazzi indossano il kimono e salgono sul tatami. Il judo è lo sport più popolare, tutti gli altri si divertono correndo dietro al pallone. Per gli amici, Carlos Augusto era “gamba di legno”. Ma la sua vita sta per cambiare. Con l’uscita di scena a fine stagione di Alex Sandro, il ricambio sulla sinistra potrebbe essere ancora brasiliano. Carlos Augusto, infatti, è esploso nel Monza ed è entrato nel mirino della Juve. Una storia che sembra uscita da una favola: da una città brasiliana a uno dei club più importanti d’Italia. Un ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 febbraio 2023) A Campinas, le giornate dierano tutte uguali. Pomeriggi a correre sui campetti di cemento incastrati tra i palazzi colorati. Churrasco a cena e partite di Serie A in tv. Più di un milione di abitanti, Stato di San Paolo, Brasile: da quelle parti i ragazzi indossano il kimono e salgono sul tatami. Il judo è lo sport più popolare, tutti gli altri si divertono correndo dietro al pallone. Per gli amici,era “gamba di legno”. Ma la sua vita sta per cambiare. Con l’uscita di scena a fine stagione di Alex Sandro, il ricambio sulla sinistra potrebbe essere ancora brasiliano., infatti, è esploso nel Monza ed è entrato nel mirino della Juve. Una storia che sembra uscita da una favola: da una città brasiliana a uno dei club più importanti d’Italia. Un ...

