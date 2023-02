Juventus, i pm mandano gli atti dell’inchiesta a 6 procure. Tra un mese vi all’udienza preliminare: possibile uno stop immediato (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gli atti dell’inchiesta sui presunti falsi in bilancio della Juventus finiscono ad altre sei procure per accertamenti legati a possibili reati connessi ai rapporti fra la società bianconera e altre squadre. La mossa della procura di Torino era nell’aria da tempo e si è concretizzata negli scorsi giorni. L’indagine penale potrebbe quindi allargarsi coinvolgendo altri club di Serie A. Nelle carte finora note erano diverte le “partnership” ipotizzate dagli inquirenti tra cui Genova, Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Pisa, Empoli. E negli scorsi giorni era emersa anche un’ipotesi di operazioni con l’Udinese finite sotto la lente degli investigatori. Resta tuttavia da comprendere a quali procure sono stati inviati gli atti – e quindi quali società potrebbero essere coinvolte – per competenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Glisui presunti falsi in bilancio dellafiniscono ad altre seiper accertamenti legati a possibili reati connessi ai rapporti fra la società bianconera e altre squadre. La mossa della procura di Torino era nell’aria da tempo e si è concretizzata negli scorsi giorni. L’indagine penale potrebbe quindi allargarsi coinvolgendo altri club di Serie A. Nelle carte finora note erano diverte le “partnership” ipotizzate dagli inquirenti tra cui Genova, Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Pisa, Empoli. E negli scorsi giorni era emersa anche un’ipotesi di operazioni con l’Udinese finite sotto la lente degli investigatori. Resta tuttavia da comprendere a qualisono stati inviati gli– e quindi quali società potrebbero essere coinvolte – per competenza ...

