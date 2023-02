Juventus | i pm | «dagli accordi con l’Udinese generati almeno 10 milioni di debiti fuori bilancio»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Libero scrive della nuova inchiesta della Procura di Torino sui contratti segreti non depositati in Lega tra, Udinese e Atalanta. Riguardano compravendite di giocatori non iscritte nei bilanci. In particolare, il quotidiano si sofferma sui rapporti trae Udinese. “Il nuovo sospetto dei magistrati è che vi sia un accordo per la compravendita di Mandragora che «avrebbe generatoper10di euro, che sarebbero stati nascosti». Mandragora venne venduto dalla Juve alper 20di euro nel 2018. Dopo due anni mediocri e un grave infortunio, la società bianconera lo riacquistò per 10di euro, più 6 di bonus, lasciandolo alin ...