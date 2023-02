Juventus-Friburgo, le info sui biglietti per il match (Di venerdì 24 febbraio 2023) Juventus Friburgo biglietti – La Juventus ha scoperto i prossimi avversari nel percorso che, nelle speranze dei bianconeri, potrebbe condurre alla finale della UEFA Europa League. Si tratta del Friburgo, formazione tedesca che sta disputando un’ottima Bundesliga e che sfiderà gli uomini di Massimiliano Allegri. La partita di andata si giocherà a Torino (il Friburgo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 febbraio 2023)– Laha scoperto i prossimi avversari nel percorso che, nelle speranze dei bianconeri, potrebbe condurre alla finale della UEFA Europa League. Si tratta del, formazione tedesca che sta disputando un’ottima Bundesliga e che sfiderà gli uomini di Massimiliano Allegri. La partita di andata si giocherà a Torino (ilL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #EuropaLeague: agli ottavi di finale sarà #Juventus vs #Friburgo. Andata il 9 marzo, ritorno il 16 marzo #UEL - GiovaAlbanese : La #Juventus sfiderà agli ottavi di #UEL il #Friburgo ? - GoalItalia : La Juventus pesca il Friburgo ???? Ostacolo Real Sociedad per la Roma ???? Il quadro completo degli ottavi di Europa… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Juventus-Friburgo, le info sui biglietti per il match: Juventus Friburgo biglietti – La… - serieB123 : Europa League, i sorteggi: va meglio alla Juventus con il Friburgo che alla Roma con la Real Sociedad… -