Juventus-Friburgo in tv | data | orario e diretta streaming andata ottavi Europa League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 febbraio 2023)sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudell’andeglidi. A Nyon arriva l’esito del sorteggio per i bianconeri, che ospiteranno all’Allianz Stadium la formazione tedesca. La squadra di Allegri giocherà in casa l’ane fuori casa il ritorno. Nel primo dei due incontri, appuntamento fissato per giovedì 9 marzo alle ore 21:00.tv su Sky Sport (possibilità di visione anche in chiaro su Tv8) e insu Sky Go ma anche su Dazn. LE INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI IL TABELLONE DEGLI, ...