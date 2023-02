Juventus, Di Maria non rinnovato: Mercato deciso in Tribunale | Primapagina (Di venerdì 24 febbraio 2023) C’era una volta una storica sede del calcioMercato, rispolverata senza troppo successo la scorsa estate. Poi ci sono stati anni importanti a Assago e a Cernobbio, sulle rive del lago di Como, che non era ancora la residenza di George Clooney. L’ultima sessione si è svolta a pochi passi da San Siro. Ma ora, il prossimo Mercato della Juventus uscirà dai tribunali: una situazione dura da accettare, ma facile da comprendere. Su CalcioMercato.com, dopo i 3 gol di Nantes, si è scritto che la Juventus deve assolutamente rinnovare il suo accordo con Fideo Di Maria, uno che nonostante i 35 anni è un talento inarrestabile. Rinnovare un contratto da 7 milioni netti a stagione è una cosa facile da dire, ma molto difficile da fare se la Juventus non partecipa alle Coppe. E questo ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 febbraio 2023) C’era una volta una storica sede del calcio, rispolverata senza troppo successo la scorsa estate. Poi ci sono stati anni importanti a Assago e a Cernobbio, sulle rive del lago di Como, che non era ancora la residenza di George Clooney. L’ultima sessione si è svolta a pochi passi da San Siro. Ma ora, il prossimodellauscirà dai tribunali: una situazione dura da accettare, ma facile da comprendere. Su Calcio.com, dopo i 3 gol di Nantes, si è scritto che ladeve assolutamente rinnovare il suo accordo con Fideo Di, uno che nonostante i 35 anni è un talento inarrestabile. Rinnovare un contratto da 7 milioni netti a stagione è una cosa facile da dire, ma molto difficile da fare se lanon partecipa alle Coppe. E questo ...

