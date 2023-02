Juventus, Chiellini torna a parlare: “Quello che sta accadendo è doloroso” (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Juventus, nonostante la gioia per aver superato il turno in Europa League, non sta attraversando un periodo semplice: Giorgio Chiellini esprime così tutto il suo dolore. La Juventus ha superato il turno in Europa League grazie a un super Angel Di Maria. L’argentino, con la sua tripletta, ha fatto sì che i bianconeri ottenessero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 febbraio 2023) La, nonostante la gioia per aver superato il turno in Europa League, non sta attraversando un periodo semplice: Giorgioesprime così tutto il suo dolore. Laha superato il turno in Europa League grazie a un super Angel Di Maria. L’argentino, con la sua tripletta, ha fatto sì che i bianconeri ottenessero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ebbene, anche se i giocatori coinvolti erano 17, la #Juventus depositò in Lega 17 documenti di rinuncia ma solo 9 d… - ZZiliani : La trattativa avviene stavolta a livello individuale e sono 17 i giocatori che aderiscono. La #Juventus deposita in… - MGJ890 : RT @mirkonicolino: #Chiellini a #TheAthletic: 'Penalizzazione #Juventus? Per me è doloroso. Mi sento triste e ferito per quello che sta suc… - serieAnews_com : ???? #Juventus, le parole di tristezza riferite da Giorgio #Chiellini ?? Questo il suo commento per ciò che sta acc… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: #Chiellini a #TheAthletic: 'Penalizzazione #Juventus? Per me è doloroso. Mi sento triste e ferito per quello che sta suc… -