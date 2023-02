Juve | tutto facile con Di Maria Le Coppe per dire che aveva ragione Allegri | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 24 febbraio 2023) 2023-02-24 00:30:00 Fermi tutti! Vincere da favoriti è un merito, non certo una colpa. Quella semmai, lantus l’ha avuta a Torino, dove non era riuscita a battere un avversario infinitamente più debole (lo spiegala classifica del campionato francese, non noi). Quindi nessuno dica che questa vittoria non conta perché il Nantes era scarso. Conta per quello che vale, e cioè il passaggio agli ottavi di Europa League, una delle 2 competizioni in cui lantus è padrona del proprio destino. Adesso il sorteggio le dirà chi sarà il prossimo avversario, e tanto meglio se sarà una squadra altrettanto malleabile, anche se a occhio di scarsi quanto il Nantes in giro non ce ne sono più. Diè un campione, non solo del mondo. Peccato pernon averlo avuto a tempo pieno anche nella fasce ascendente della stagione. ...