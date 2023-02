Juve, nessuno come te: la migliore in Europa dal 2012 (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizioni europee in tutte le... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lantus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizioni europee in tutte le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Chiunque abbia un minimo di senso civico e di moralità rabbrividisce leggendo le malefatte compiute dalla #Juventus… - ZZiliani : La verità è che ci troviamo di fronte a una discesa in campo a difesa della #Juventus da parte del Palazzo e della… - sportli26181512 : Juve, nessuno come te: la migliore in Europa dal 2012: La Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sem… - analoga_mente : @manuhellt @romeoagresti Nonge è clamoroso. C'è molta più qualità nella primavera che in next gen. spero di vedere… - isamiccoli52 : RT @Danygobbosud: RISPETTO PER TUTTI..PAURA DI NESSUNO ????FINO ALLA FINE FORZA JUVE ???? -