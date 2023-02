Juve | la Procura di Torino ha inviato gli atti ad altre sei Procure

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ladihaglidell’Inchiesta Prisma adseiper un possibile coinvolgimento disquadre Ladihaglidell’Inchiesta Prisma adseidi sei diverse città italiane per un possibile coinvolgimento disquadre sia nelle indagini che in possibili futuri provvedimenti. Secondo quanto riportato dall’ANSA, l’iniziativa è stata presa appunto per ragioni di competenza territoriale ed è legata ai rapporti fra lantus esquadre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : Ribadisco. Una Procura che continua a girare veline ai giornali dimostra solo due cose: che in mano ha poco o nulla… - MarcoGiordano6 : +++Aggiornamento Prisma+++ La Procura di Torino invierà, oggi, gli atti ad altre sei società oltre la Juve. Saranno… - NCN_it : Caso #Juve, la #procura di #Torino invia gli atti ad altre sei procure - Blackblues : RT @CalcioFinanza: Indagine Juve, la procura di Torino invia gli atti alle procure di sei città italiane: al centro i rapporti fra la socie… - LucaSalmieri : @max_aIIegri @FBiasin @marcobardesono Il trasferimento di atti dalla procura di Torino alle altre procure non rigua… -

Commenta per primo Ladi Torino ha trasmesso una serie di carte dell'inchiesta sui conti della Juventus alle procure di altre sei città italiane. L'iniziativa è stata presa per ragioni di competenza territoriale e, ...... 'Per ladi Torino ci sono delle notizie di reato, ma non può procedere e quindi demanda il compito alle procure competenti'. Per quanto riguarda le nuove società coinvolte, secondo Bardesono,...

Caso Juve, la procura di Torino invia gli atti ad altre sei procure Calcio e Finanza

Juventus, la Procura di Torino indaga su accordi fuori bilancio con ... IlNapolista

“Guai per la Juve, la Procura indaga su accordi non depositati in Lega con Atalanta e Udinese” napolipiu.com

Inchiesta Juve: la procura di Torino ha inviato le carte alle procure di altre 6 città ilBianconero

Friburgo, il ds Saier clamoroso: "-15 Ecco che pensa la Juve" VIDEO Tuttosport

Ascoltato nelle vesti di testimone anche Rolando Mandragora nell'ambito dell'inchiesta Prisma. I pm di Torino voglio vederci chiaro sulle operazioni relative al… Leggi ...L'indagine sui conti del club bianconero si apre ad altre città d'Italia, gli atti sono stati trasmessi dai pm di Torino ...