Juve, inchiesta Prisma: la Procura trasmette le carte a sei città (Di venerdì 24 febbraio 2023) Juve, inchiesta Prisma: le news – Continua a non esserci pace per la Juventus, che dopo i 15 punti di penalizzazione avuti dall’inchiesta plusvalenze, deve adesso fare i conti con l’inchiesta Prisma. La Procura di Torino ha infatti trasmesso una serie di carte dell’inchiesta Prisma sui conti della Juventus alle procure di altre sei città italiane. L’iniziativa è ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023): le news – Continua a non esserci pace per lantus, che dopo i 15 punti di penalizzazione avuti dall’plusvalenze, deve adesso fare i conti con l’. Ladi Torino ha infatti trasmesso una serie didell’sui conti dellantus alle procure di altre seiitaliane. L’iniziativa è ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaxNerozzi : Juve, nuovo fronte dell'inchiesta: accordi segreti con altri club - cmdotcom : Inchiesta Prisma, i piccoli azionisti fanno causa ad #Agnelli e alla #Juve - DiegoDeLucaTwit : “Inchiesta Prisma, i piccoli azionisti fanno causa ad #Agnelli e alla #Juve”. (@cmdotcom). Saranno tifosi del #Napoli? ?? - Boboj29 : Juve, inchiesta Prisma: inviate carte ad altre sei procure italiane Le città in questione dovrebbero essere Bologna… - cinziaju : RT @Frances15457498: giornali, membri del #Coni che manifestano sui social il loro astio per la #Juve e tanto altro che non basterebbero 30… -