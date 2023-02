Juve e Roma, date e orari degli ottavi di Europa League (Di venerdì 24 febbraio 2023) Europa League calendario ottavi – La UEFA ha annunciato il calendario ufficiale in vista degli ottavi di finale dell’Europa League. Un turno che vedrà impegnate anche Juventus e Roma, che sfideranno rispettivamente il Friburgo – club che milita in Bundesliga – e la Real Sociedad, formazione spagnola che sta ben figurando in Liga dietro a L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 febbraio 2023)calendario– La UEFA ha annunciato il calendario ufficiale in vistadi finale dell’. Un turno che vedrà impegnate anchentus e, che sfideranno rispettivamente il Friburgo – club che milita in Bundesliga – e la Real Sociedad, formazione spagnola che sta ben figurando in Liga dietro a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

