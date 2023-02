Jude Law di nuovo papà: chi sono le mamme dei suoi 7 figli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel corso della sua vita, l’ugandese Musa Hasahya, 67 anni, ha avuto dodici mogli, 102 figli e ben 568 nipoti. Ha ancora diciassette anni di tempo, Jude Law, per battere il record del prolifico signore africano. E, di questo passo, potrebbe riuscirci. Alla soglia dei 50 anni, il sex symbol di Hollywood è diventato padre per la settima volta. Il neonato è il secondo figlio nato dall’attuale moglie dell’attore, la psicologa inglese Philippa Coan. La notizia (non confermata dai diretti interessati) è stata rivelata dal The Sun. Jude Law di nuovo papà, in aeroporto con due passeggini Lo scorso gennaio, la foto del neocinquantenne Jude Law in quel di Los Angeles in compagnia di un neonato aveva fatto il giro del mondo. La stampa internazionale aveva definito il bebé come il ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel corso della sua vita, l’ugandese Musa Hasahya, 67 anni, ha avuto dodici mogli, 102e ben 568 nipoti. Ha ancora diciassette anni di tempo,Law, per battere il record del prolifico signore africano. E, di questo passo, potrebbe riuscirci. Alla soglia dei 50 anni, il sex symbol di Hollywood è diventato padre per la settima volta. Il neonato è il secondoo nato dall’attuale moglie dell’attore, la psicologa inglese Philippa Coan. La notizia (non confermata dai diretti interessati) è stata rivelata dal The Sun.Law di, in aeroporto con due passeggini Lo scorso gennaio, la foto del neocinquantenneLaw in quel di Los Angeles in compagnia di un neonato aveva fatto il giro del mondo. La stampa internazionale aveva definito il bebé come il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MrsArabellaFigg : Jude Law ha avuto il suo settimo figlio e neanche uno è il mio ok - manu3110 : Star Wars: il personaggio di Jude Law? Forse lo conosciamo già - peppesava : RT @Ragusanews: Jude Law diventa padre per la settima volta dalla sua quarta moglie - Ragusanews : Jude Law diventa padre per la settima volta dalla sua quarta moglie - starwarsnewsit : Star Wars: il personaggio di Jude Law? Forse lo conosciamo già - -