Jordan omaggia Napoli | in arrivo le Air Jordan 3 Neapolitan

Michael Jordan è pronto a lanciare le scarpe in omaggio a Napoli, in arrivo le Air Jordan 3 Neapolitan. Michael Jordan, il leggendario giocatore di basket, non ha mai smesso di sorprendere i suoi fan. Dopo essere stato un'icona del mondo dello sport, è diventato un imprenditore di successo e ora si prepara a lanciare le nuove sneakers del suo brand Air Jordan, omaggiando Napoli con un nuovo modello che porta il nome della città partenopea. La nuova linea di scarpe, chiamata Air Jordan 3 Neapolitan, è dedicata alle donne e si ispira ad un famoso gelato americano a tre gusti: cioccolato, vaniglia e fragola.

