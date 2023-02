John Wick, la carriera di Keanu Reeves, tra lutti, malattie e soddisfazioni (Di venerdì 24 febbraio 2023) John Wick è la pellicola che ha riportato le luci dei riflettori su Keanu Reeves, dopo che l'attore si era allontanato dalle scene per riprendersi dalle tragedie che avevano scandito la sua vita Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023)è la pellicola che ha riportato le luci dei riflettori su, dopo che l'attore si era allontanato dalle scene per riprendersi dalle tragedie che avevano scandito la sua vita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Neptunie : 5 filmes / 5 amigos Castelo animado Princesa mononoke Barbie castelo de diamante pitch perfect John Wick… - nbf_gianni : RT @TristeMietitore: John Wick mi è piaciuto, il 2 meno, il 3 no. Iron Man mi è piaciuto, il 2 meno, il 3 no. Una notte da leoni mi è piaci… - Dulafive : Il terzo John Wick è meglio del secondo così come Iron Man. - LLamcaj : RT @salvalapezza: Oggi vorrei 'vedere' 11 John Wick in campo. *Vedere una ceppa perché ho disdetto le pay-tv #NantesJuve #GiuLeManiDalla… - GianlucaOdinson : Keanu Reeves si è allenato per tre mesi in vista delle riprese di John Wick 4 -