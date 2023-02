John Wick è tratto da una storia vera? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nella serata di oggi, giovedì 24 febbraio, andrà in onda alle 21:20 su Italia 1 il film di genere azione – thriller “John Wick – Capitolo 2? (2017). Il protagonista è Keanu Reeves e c’è anche il “nostro” Riccardo Scamarcio. Vi siete mai chiesti la pellicola sia ispirata ad una storia vera? Noi sì e siamo pronti a svelarvelo! John Wick: la trama è vera? Come avete visto dal titolo, il film di stasera è un sequel (anzi, tra un mese uscirà il 4°). La storia ha come protagonista un famoso ex assassino che aveva cambiato vita. E’ tornato ad uccidere per vendicare la sua cagnetta, che gli aveva donato la moglie morta, e uccisa da una branda di mafiosi russi. E’ tutto vero? Innanzitutto il regista, Chad Stahelski, ha rivelato di essersi ispirato a diversi ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nella serata di oggi, giovedì 24 febbraio, andrà in onda alle 21:20 su Italia 1 il film di genere azione – thriller “– Capitolo 2? (2017). Il protagonista è Keanu Reeves e c’è anche il “nostro” Riccardo Scamarcio. Vi siete mai chiesti la pellicola sia ispirata ad una? Noi sì e siamo pronti a svelarvelo!: la trama è? Come avete visto dal titolo, il film di stasera è un sequel (anzi, tra un mese uscirà il 4°). Laha come protagonista un famoso ex assassino che aveva cambiato vita. E’ tornato ad uccidere per vendicare la sua cagnetta, che gli aveva donato la moglie morta, e uccisa da una branda di mafiosi russi. E’ tutto vero? Innanzitutto il regista, Chad Stahelski, ha rivelato di essersi ispirato a diversi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oggiintv_guida : Oggi in prima serata non perdere John wick - capitolo 2 - darkap89 : Stasera su Italia1 salta il film d'azione John Wick 2 e va Paddington - angelocamille18 : @GiuseppeConteIT @nove Mi dispiace ma preferisco John Wick - CorriereUmbria : John Wick - Capitolo 2, stasera in tv venerdì 24 febbraio su Italia 1. La trama #film #televisione #italia1… - ario652 : @kaganovich_77 Io sono John Wick -