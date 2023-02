John Maggio svela i segreti della moda italiana con un nuovo documentario (Di venerdì 24 febbraio 2023) Life&People.it La fashion week di Milano si chiuderà con un’anteprima cinematografica. Proprio così. Domenica 26 febbraio sarà proiettato infatti “Milano: the inside story of italian fashion”, documentario sulla moda girato dal regista John Maggio per Submarine Entertainment che sarà poi distribuita nel nostro Paese nel corso del 2023. Un vero e proprio viaggio di novanta minuti all’interno dell’intricata macchina della fashion industry nostrana con l’obiettivo di svelare degli interessantissimi retroscena su alcuni momenti chiave che hanno segnato la storia italiana del settore. I temi trattati nel documentario Sono tanti gli argomenti che verranno sciorinati nel film, scritto e prodotto da Alan Friedman e pregno di interventi di celebrity e ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 24 febbraio 2023) Life&People.it La fashion week di Milano si chiuderà con un’anteprima cinematografica. Proprio così. Domenica 26 febbraio sarà proiettato infatti “Milano: the inside story of italian fashion”,sullagirato dal registaper Submarine Entertainment che sarà poi distribuita nel nostro Paese nel corso del 2023. Un vero e proprio viaggio di novanta minuti all’interno dell’intricata macchinafashion industry nostrana con l’obiettivo dire degli interessantissimi retroscena su alcuni momenti chiave che hanno segnato la storiadel settore. I temi trattati nelSono tanti gli argomenti che verranno sciorinati nel film, scritto e prodotto da Alan Friedman e pregno di interventi di celebrity e ...

