Jill Biden | Joe si ricandiderà a presidenziali Usa 2024

(Di venerdì 24 febbraio 2023) caption id="attachment 290086" align="alignleft" width="150" Joee la moglie/captionLa First Lady della Casa Bianca,, si è detta fiduciosa in una ricandidatura di Joealledel, e "rimane solo da decidere il luogo e la data dell'annuncio".Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statunitense The Associated Press il presidente - che nelavrebbe 86 anni - dovrebbe annunciare le proprie intenzioni di cercare un secondo mandato nel prossimo aprile.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmilioBerettaF1 : Jill Biden: 'Joe pronto a ricandidarsi alla presidenza nel 2024' IL FUTURO PRESIDENTE DELLA 'R(U)SA'... - Virus1979C : RT @repubblica: Stati Uniti, Jill Biden: 'Joe pronto a ricandidarsi nel 2024' [a cura della redazione Esteri] - raspa90 : RT @repubblica: Stati Uniti, Jill Biden: 'Joe pronto a ricandidarsi nel 2024' [a cura della redazione Esteri] - repubblica : Stati Uniti, Jill Biden: 'Joe pronto a ricandidarsi nel 2024' [a cura della redazione Esteri] - VinzDeCarlo1 : Jill Biden parte per un viaggio in Africa mentre le persone nella Palestina (Ohio) orientale continuano a soffrire -

Non c'è "molto altro" da decidere che scegliere il momento e il luogo dell'annuncio. Lo ha detto la first lady, riguardo all'ipotesi della ricandidatura del marito Joe alla presidenza degli Stati Uniti. "Quante volte deve dirlo prima che ci crediate", ha detto la first lady in un'intervista ...È questa la cosa importante", spega, in riferimento a quanto già lasciato intendere dal presidente Usa sulla sua ricandidatura, nonostante l'età avanzata, che lo porterebbe ad avere 86 ...

Stati Uniti, Jill Biden: "Joe pronto a ricandidarsi nel 2024" la Repubblica

Commenti preparati per la prima signora Jill Biden presso l'... ESGDATA

Jill Biden, la first-lady (anomala) che spinge perché il marito tenti il bis alla Casa Bianca Corriere della Sera

Biden, la cena con la moglie Jill e il viaggio segreto di notte (passando dalla Polonia): così il presidente U ilmessaggero.it

Stati Uniti, il bacio sulle labbra tra Jill Biden e il marito di KamalaHarris è virale Agenzia ANSA

Non c'è "molto altro" da decidere che scegliere il momento e il luogo dell'annuncio, ha detto la first lady americana in una ...i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno ...