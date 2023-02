Jennifer Aniston e Julia Roberts nel cast di un body-swap (Di venerdì 24 febbraio 2023) Jennifer Aniston e Julia Roberts sono ufficialmente entrate a far parte del cast della commedia di stampo body-swap diretta da Max Barbakow, già regista di Palm Springs Il regista di Palm Springs Max Barbakow ha un nuovo film in cantiere. Si tratta di una commedia del genere body-swap che avrà nel cast due protagoniste del calibro di Jennifer Aniston e Julia Roberts. Riporta infatti la testata Deadline che Barbakow sta anche scrivendo e coproducendo il film insieme alle due attrici e Margot Robbie. Il film è attualmente senza titolo, pur se sappiamo che fa parte di quel sottogenere body-swap che accomuna diverse ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 24 febbraio 2023)sono ufficialmente entrate a far parte deldella commedia di stampodiretta da Max Barbakow, già regista di Palm Springs Il regista di Palm Springs Max Barbakow ha un nuovo film in cantiere. Si tratta di una commedia del genereche avrà neldue protagoniste del calibro di. Riporta infatti la testata Deadline che Barbakow sta anche scrivendo e coproducendo il film insieme alle due attrici e Margot Robbie. Il film è attualmente senza titolo, pur se sappiamo che fa parte di quel sottogenereche accomuna diverse ...

