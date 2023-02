Jannik Sinner | forfait improvviso | il motivo della decisione

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Epilogo inaspettato percostretto a ritirarsi prima del match d’esordio all’Atp di Marsiglia Era atteso per la serata di Giovedì, il debutto diall’Atp di Marsiglia contro il tennista di casa, Arthur Fils, avversario già incontrato e sconfitto, recentemente, a Montpellier.– grantennistoscana.itPoco primapartita però è arrivata la notizia del ritiro dell’azzurro dal torneo. Illo ha spiegato lui stesso: “Dopo la finale di Rotterdam ho cominciato a stare male. Non mi sono allenato bene negli ultimi giorni e non avevo energie. Ho anche un pò di febbre. Purtroppo non sono in ottima forma.” Con queste parole riportate da Sky Sport,ha ufficializzato la defezione da quello che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ANCORA FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! ?????? Sinner accede alla seconda finale ATP nel giro di una settimana! Jannik manda… - WeAreTennisITA : UN SINNER CLAMOROSO ?? Prestazione straordinaria di Jannik Sinner, che perde solo 7 punti sui propri turni di battut… - Eurosport_IT : JANNIK AI QUARTI ?????? Splendida partita di Sinner che batte in due set Tsitsipas all'ATP di Rotterdam ??????… - infoitsport : Jannik Sinner alza bandiera bianca e si ritira - infoitsport : Quando torna Jannik Sinner? Ora una pausa corretta prima dei Masters1000 americani -

AGI - Concentrati sull'ottimo inizio di stagione di, vincitore a Montpellier, finalista a Rotterdam (e ritirato per l'influenza pochi minuti prima di scendere in campo a Marsiglia) gli appassionati di tennis hanno un po' perso di vista le ...può vincere uno Slam quest'anno. Il più adatto a lui, per me, è lo US Open". Parole che suonano come musica per i tifosi italiani quelle di Todd Woodbridge all'AO Show. L'australiano ha ...

Fils dopo il ritiro di Jannik Sinner: "Sono deluso, volevo prendermi la rivincita" Tennis World Italia

Jannik Sinner, decisione improvvisa: ha dovuto farlo, il motivo Tennis Press

Jannik Sinner, colpo di scena: è stato visto con lei (FOTO) Tennis Press

Venerdì 24 febbraio è previsto il match del torneo ATP di Marsiglia tra Wawrinka e Fils: info partita, streaming gratis e diretta LIVE ...Jannik Sinner non scenderà in campo nel secondo turno del torneo Atp di Marsiglia 2023. Il tennista altoatesino, dopo due settimane estremamente impegnative con la due finali di Montpellier e Rotterda ...