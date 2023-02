Jacobelli: «Inzaghi è solo da lodare, non credo potesse fare di meglio» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alla vigilia della ripresa della Serie A, dopo l’importante notte di Champions League giocata dall’Inter a San Siro contro il Porto, Xavier Jacobelli tesse le lodi di Simone Inzaghi. Il giornalista ha parlato così ai microfoni di Radio Radio lodare ? Il pensiero di Jacobelli sul tecnico nerazzurro (vedi articolo). Ma non solo. Ecco le sue parole: «Penso che ancora una volta debba essere sottolineata la bravura di Simone Inzaghi, che ha dovuto fare i conti con la mancanza di Marcelo Brozovic. Poi se tu sei agli ottavi di Champions League, secondo in campionato, hai vinto la Supercoppa Italiana e sei in semifinale di Coppa Italia allora sei stato molto bravo. Inzaghi credo non potesse fare di ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alla vigilia della ripresa della Serie A, dopo l’importante notte di Champions League giocata dall’Inter a San Siro contro il Porto, Xaviertesse le lodi di Simone. Il giornalista ha parlato così ai microfoni di Radio Radio? Il pensiero disul tecnico nerazzurro (vedi articolo). Ma non. Ecco le sue parole: «Penso che ancora una volta debba essere sottolineata la bravura di Simone, che ha dovutoi conti con la mancanza di Marcelo Brozovic. Poi se tu sei agli ottavi di Champions League, secondo in campionato, hai vinto la Supercoppa Italiana e sei in semifinale di Coppa Italia allora sei stato molto bravo.nondi ...

