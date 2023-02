Jacobelli | «Con Lukaku l’Inter può riprendersi del tutto Fondamentale!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 febbraio 2023)ha parlato del recupero di, in gol contro il Porto in Champions League. A detta sua, sarà fondamentale perriavere il vero Big Rom FONDAMENTALE ? Ospite negli studi di Sportitalia, Xaviersi esprime sul rientro di. Le sue parole: «sta recuperando Romelue questo è fondamentale in Champions League ma anche per la Semifinale di Coppa Italia con la Juventus.puòdelin vista delle prossime sfide di campionato e non solo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...