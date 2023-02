Italpress sbarca in Ucraina con il nuovo format tv “Radio Odessa” (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA (Italpress) – L'Agenzia di stampa , condotto da Claudio Brachino dagli studi di Milano e da Ugo Poletti, dalla sede di Odessa del sito The Odessa Journal. Si tratta di un appuntamento settimanale di approfondimento e di analisi sulla guerra che da un anno esatto sconvolge la vita dell'Ucraina. Radio Odessa andrà in onda tutti i venerdì sulle piattaforme multimediali dell'Italpress e sull'ampio network dell'agenzia diretta da Gaspare Borsellino, che ha superato i 400 siti e portali e oltre 120 emittenti TV in tutta Italia. La nuova produzione rientra in un progetto ben più ampio e strutturato che prevede l'apertura di un ufficio di corrispondenza dell'Italpress in Ucraina, proprio a Odessa, e di una partnership con ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA () – L'Agenzia di stampa , condotto da Claudio Brachino dagli studi di Milano e da Ugo Poletti, dalla sede didel sito TheJournal. Si tratta di un appuntamento settimanale di approfondimento e di analisi sulla guerra che da un anno esatto sconvolge la vita dell'andrà in onda tutti i venerdì sulle piattaforme multimediali dell'e sull'ampio network dell'agenzia diretta da Gaspare Borsellino, che ha superato i 400 siti e portali e oltre 120 emittenti TV in tutta Italia. La nuova produzione rientra in un progetto ben più ampio e strutturato che prevede l'apertura di un ufficio di corrispondenza dell'in, proprio a, e di una partnership con ...

