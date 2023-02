Italia-Irlanda oggi in tv, Sei Nazioni rugby U20 2023: orario, programma, canale, streaming, formazioni (Di venerdì 24 febbraio 2023) oggi, venerdì 24 febbraio, alle ore 20.15, nella terza giornata del Sei Nazioni Under 20 2023 di rugby l’Italia giocherà in casa contro i pari età dell’Irlanda allo stadio di Monigo, casa del Benetton Treviso. La Nazionale Italiana U20 di rugby vuole riscattare le sconfitte patite contro Francia ed Inghilterra. La formazione scelta dal CT azzurro Massimo Brunello: Mey sarà titolare come estremo, con Gesi e Douglas alle ali, mentre i centri saranno Passarella e Bozzo, infine i mediani saranno Sante e Battara. In terza linea il numero 8 sarà Rubinato, con Odiase e Berlese, poi Mattioli e Turrisi saranno in seconda linea, con la prima composta da capitan Quattrini a tallonatore, con i piloni Gallorini ed Aminu. La diretta tv del match ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023), venerdì 24 febbraio, alle ore 20.15, nella terza giornata del SeiUnder 20dil’giocherà in casa contro i pari età dell’allo stadio di Monigo, casa del Benetton Treviso. La Nazionalena U20 divuole riscattare le sconfitte patite contro Francia ed Inghilterra. La formazione scelta dal CT azzurro Massimo Brunello: Mey sarà titolare come estremo, con Gesi e Douglas alle ali, mentre i centri saranno Passarella e Bozzo, infine i mediani saranno Sante e Battara. In terza linea il numero 8 sarà Rubinato, con Odiase e Berlese, poi Mattioli e Turrisi saranno in seconda linea, con la prima composta da capitan Quattrini a tallonatore, con i piloni Gallorini ed Aminu. La diretta tv del match ...

