Israele: Ehud Barak, Paese sta scivolando verso 'dittatura' (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'ex premier Ehud Barak ha ammonito che Israele è un passo dallo scivolare "in una dittatura" a causa della riforma giudiziaria del governo di Benyamin Netanyahu. Ed ha subito aggiunto che in questo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'ex premierha ammonito cheè un passo dallo scivolare "in una" a causa della riforma giudiziaria del governo di Benyamin Netanyahu. Ed ha subito aggiunto che in questo ...

