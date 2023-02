Isola Dei Famosi 2023 – Suor Cristina: Vita Privata E Curiosità! (Di venerdì 24 febbraio 2023) Suor Cristina: l’ex Suora, ora diventata semplicemente Cristina Scuccia, sarà una delle concorrenti di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei… Cristina Scuccia, che per molto tempo è stata conosciuta dal pubblico come Suor Cristina, ha da poco annunciato di essersi tolta il velo ed aver smesso di essere una Suora. Dopo il successo riscosso a The Voice ora si è tornati a parlare di lei e sarà anche una delle concorrenti di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Suor Cristina: chi è e cosa fa la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi! Suor ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 24 febbraio 2023): l’exa, ora diventata semplicementeScuccia, sarà una delle concorrenti di questa nuova edizione dell’dei. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei…Scuccia, che per molto tempo è stata conosciuta dal pubblico come, ha da poco annunciato di essersi tolta il velo ed aver smesso di essere unaa. Dopo il successo riscosso a The Voice ora si è tornati a parlare di lei e sarà anche una delle concorrenti di questa nuova edizione dell’dei: chi è e cosa fa la nuova concorrente dell’dei...

