Isola Dei Famosi 2023: Le Ultime News Sui Nuovi Naufraghi! (Di venerdì 24 febbraio 2023) Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi e cresce la curiosità intorno ai nomi dei Nuovi naufraghi. In queste Ultime ore sono spuntati Nuovi nomi, che vanno ad aggiungersi a quelli già usciti nei giorni scorsi. Siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, ma qualcuno di loro potrebbe davvero sbarcare in Honduras. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Isola dei Famosi 2023: si sta componendo il cast dei naufraghi L'Isola dei Famosi 2023 sta scaldando i motori. Ormai non manca molto all'inizio di questa nuova edizione. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto infatti, la prima puntata dovrebbe andare in onda il prossimo 17 aprile. Gli appassionati di reality possono quindi stare ...

