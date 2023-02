Ischia, una scheda per la valutazione dell’impatto della frana. Legnini: Strumento per uscire dall’emergenza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nasce oggi la nuova scheda “AeDei Ischia 2023” che dà avvio alle attività di valutazione dell’impatto degli eventi calamitosi del 26 novembre scorso, la cui mappatura si completerà in poco più di un mese. E, contemporaneamente, si rafforza la collaborazione tra la Struttura commissariale e i Centri di Competenza e le Università, chiamati a concorrere alla redazione del Piano sugli interventi urgenti, così come alla revisione della zonizzazione. Sono queste le principali novità contenute nell’Ordinanza n.7 che il Commissario per l’emergenza frana, Giovanni Legnini, ha firmato oggi nell’intento di dare un impulso decisivo alla definizione di un ampio lavoro per una stima tecnica dell’impatto e del danno, determinati a seguito della ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nasce oggi la nuova“AeDei2023” che dà avvio alle attività didegli eventi calamitosi del 26 novembre scorso, la cui mappatura si completerà in poco più di un mese. E, contemporaneamente, si rafforza la collaborazione tra la Struttura commissariale e i Centri di Competenza e le Università, chiamati a concorrere alla redazione del Piano sugli interventi urgenti, così come alla revisionezonizzazione. Sono queste le principali novità contenute nell’Ordinanza n.7 che il Commissario per l’emergenza, Giovanni, ha firmato oggi nell’intento di dare un impulso decisivo alla definizione di un ampio lavoro per una stima tecnicae del danno, determinati a seguito...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenziaOpinione : PAT * CHIUSURA CICLO RIFIUTI: TONINA, « AD OGGI NON ABBIAMO ANCORA DECISO DOVE SARÀ COLLOCATO L’IMPIANTO, ISCHIA PO… - pianetacellular : @TIM_Official rivolge una serie di agevolazioni ai propri clienti di rete fissa in alcuni comuni delle Marche e ne… - MaddalenaFran16 : @Mov5Stelle Conte non farfugliare il condono Ischia l'hai fatto tu.Sei abile a dire una cosa e il contrario - ISannita : RT @CuoreIschitano: per ogni partenza c'è un arrivo... per ogni sconfitta c'è una rivincita... Niente è mai finito finché c'è la vita. ~ Pa… - CuoreIschitano : per ogni partenza c'è un arrivo... per ogni sconfitta c'è una rivincita... Niente è mai finito finché c'è la vita.… -