Irregolarità nella Casa del "GF Vip": il provvedimento per Tavassi, Micol, Edoardo e Murgia (Di venerdì 24 febbraio 2023) provvedimento in arrivo per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia , colpevoli di aver volontariamente staccato i microfoni ambientali del van del 'Grande Fratello Vip' , ma anche per Edoardo Donnamaria e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 febbraio 2023)in arrivo perIncorvaia , colpevoli di aver volontariamente staccato i microfoni ambientali del van del 'Grande Fratello Vip' , ma anche perDonnamaria e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nigrizia : L'esito del #Referendum nella regione dell'#Etiopia meridionale è stato convalidato in tutti i distretti speciali e… - giusi1975 : @mimmo_on_Ras @juventibus Ancora? Non ci sono mai andati perché il Lille li ha dati in prestito! Se ci sono irregol… - andaletomabefis : RT @ChanceGardi: 17. Un documento rileva che tutti i partecipanti hanno ricevuto la dose standard all'ora corretta. Un secondo afferma che… - Stefania_67 : Gli USA si schierano con Pfizer nella causa intentata dall’ex dipendente di Big Pharma, Brook Jackson, su irregolar… - salernotoday : Blitz dei Nas negli studi di Medicina Generale: scoperte irregolarità in Costiera e nella Piana del Sele… -