Irpinia Pride | ad Avellino l’edizione 2023 della manifestazione arcobaleno

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiÈ ufficiale: il 10 giugno, ad, ci sarà l’. A renderlo noto è l’associazione “Apple Pie: l’amore merita LGBT+” che, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha deciso di portare per la prima volta laanche nella città capoluogo di provincia. Dopo il grande successo delle edizioni 2019 e 2022, che si sono tenute rispettivamente ad Atripalda e a Mercogliano, l’associazione ha voluto fortemente che ildi quest’anno si svolgesse ad. Una scelta profondamente simbolica, per molteplici aspetti. In primis, realizzare ilnel capoluogo significa per “Apple Pie” parlare a tutte quelle persone che abitano i 118 Comuni dell’e che vogliono ...

Grande attesa per il ritorno indi Vladimir Luxuria , per quello che negli anni è stato ribattezzato il Femminiello. Oggi si terrà il comitato in prefettura per la sicurezza e la ...Ancora Napoli che si riempirà di bandiere arcobaleno il 2 luglio, per poi far arrivare l'Onda delcampana ad Aversa (25 giugno) e a Mercogliano(30 luglio). Il prossimo 16 luglio sarà ...

