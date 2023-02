Inzaghi, nuova linfa dalla panchina! L’Inter può godersi 16 titolari (Di venerdì 24 febbraio 2023) Simone Inzaghi ha cambiato volto alL’Inter sfruttando i cambi dalla panchina. Ora il tecnico nerazzurro può affidarsi a 15-16 titolari. SVOLTA DECISIVA – Uno degli spunti più interessanti che si possono ricavare da Inter-Porto di mercoledì riguarda Simone Inzaghi. Il tecnico ha infatti preparato molto bene la gara, tanto da meritare la vittoria anche solo ai punti. Ma è grazie ai cambi che questa si concretizza. Inserendo Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic, Robin Gosens e Denzel Dumfries, Inzaghi trova forze fresche e piega l’inerzia offensiva a favore delL’Inter. Ottenendo così un doppio motivo per festeggiare. PROBLEMA CONTRARIO – In questa stagione Inzaghi non ha quasi mai potuto lavorare con l’organico completo. E, a onor del vero, nemmeno in questo ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023) Simoneha cambiato volto alsfruttando i cambipanchina. Ora il tecnico nerazzurro può affidarsi a 15-16. SVOLTA DECISIVA – Uno degli spunti più interessanti che si possono ricavare da Inter-Porto di mercoledì riguarda Simone. Il tecnico ha infatti preparato molto bene la gara, tanto da meritare la vittoria anche solo ai punti. Ma è grazie ai cambi che questa si concretizza. Inserendo Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic, Robin Gosens e Denzel Dumfries,trova forze fresche e piega l’inerzia offensiva a favore del. Ottenendo così un doppio motivo per festeggiare. PROBLEMA CONTRARIO – In questa stagionenon ha quasi mai potuto lavorare con l’organico completo. E, a onor del vero, nemmeno in questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inzaghi, nuova linfa dalla panchina! L'Inter può godersi 16 titolari - - BiffiLuca : @7virgola @Milestemplaris Il progetto di Inzaghi lo fanno gli interpreti. Entrati Brozovic e Lukaku e sembra in rip… - Luca62094236 : @90ordnasselA Nuova scusa per Inzaghi Pure Milan Tottenham si è giocata a San Siro - NicolsDuarteSe2 : RT @javierzanetti: Oggi inizia una nuova stagione! Difendiamo lo Scudetto in ogni momento e tutti insieme! Un grande in bocca al lupo a Mis… - loris_assi : Gol e Media Gol nei club italiani nella 'nuova' #ChampionsLeague (*): 50 #Inzaghi 0,59 44 Del Piero 0,48 33 Shevche… -