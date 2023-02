Invia foto intime su Facebook ad una donna, lei lo ricatta e gli estorce 5mila euro (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’uomo ha conosciuto la donna su Facebook e le ha Inviato delle foto intime. La donna lo ha minacciato e gli ha estorto più di 5mila euro per non girarle alla moglie Per l’uomo la conoscenza di una 41enne sui social si è rivela un incubo che è finito in tribunale. Prima la conoscenza su Facebook, poi l’invio di foto intime. foto che la donna, una 41enne, ha usato per ricattare l’uomo, 62 anni di Ravenna, e per estorcergli più di 5mila euro in due settimane. La 41enne vicentina lo ha minacciato che avrebbe fatto recapitare le foto alla moglie, così l’uomo ha pagato i soldi per evitare ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’uomo ha conosciuto lasue le hato delle. Lalo ha minacciato e gli ha estorto più diper non girarle alla moglie Per l’uomo la conoscenza di una 41enne sui social si è rivela un incubo che è finito in tribunale. Prima la conoscenza su, poi l’invio diche la, una 41enne, ha usato perre l’uomo, 62 anni di Ravenna, e perrgli più diin due settimane. La 41enne vicentina lo ha minacciato che avrebbe fatto recapitare lealla moglie, così l’uomo ha pagato i soldi per evitare ...

