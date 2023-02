Inter, spunta Turkish Airlines come sponsor: c’è anche LeoVegas (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nonostante lo sponsor Digitalbits campeggi ancora sulle maglie dell‘Inter, i pagamenti che la società di criptovalute deve corrispondere ai nerazzurri non verranno incassati e il divorzio con il brand è fissato per fine stagione. A quell’epoca, l’attuale main sponsor sarà sostituito da uno diverso, per il terzo cambio dall’addio di Pirelli (nel mezzo anche Socios.com L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nonostante loDigitalbits campeggi ancora sulle maglie dell‘, i pagamenti che la società di criptovalute deve corrispondere ai nerazzurri non verranno incassati e il divorzio con il brand è fissato per fine stagione. A quell’epoca, l’attuale mainsarà sostituito da uno diverso, per il terzo cambio dall’addio di Pirelli (nel mezzoSocios.com L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

