Inter, si lavora al nuovo main-sponsor! Tre possibilità: gli scenari – CdS (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'Inter è alla ricerca di un nuovo main-sponsor per la prossima stagione. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport sono tre le possibilità per il club SPONSOR – L'Inter prosegue la ricerca di un nuovo main-sponsor per la prossima stagione che possa sostituire Digitalbits. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport sono tre, al momento, i nomi più accreditati: l'ultimo circolato in ordine di tempo è quello di Turkish Airlines, ma le due parti sono ancora ai contatti preliminari. Altro candidato è LeoVegas, già partner per le divise di allenamento, e Hisense. L'obiettivo del club, spiega il quotidiano, è di incassare almeno 30 milioni dalla sponsorizzazione: verrà data priorità ad un brand del Medio Oriente. Fonte: Corriere dello Sport

