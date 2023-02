Inter, nervi a pezzi: dopo l'ultimo litigio... cosa sta accadendo davvero (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'Inter ha i nervi a fior di pelle e non si capisce perché, come dimostra il finale di gara sereno e vincente. dopo Barella- Lukaku tocca a Onana e Dzeko litigare platealmente in campo. La tensione è comprensibile ma a certi livelli bisogna saperla gestire e risolvere le questioni lontano dai riflettori. In ogni caso sono due indizi di un nervosismo oltre la soglia della normalità. Ha ancora meno senso questo fastidio di fronte al Porto, un derivato dell'Atletico Madrid di Simeone dei tempi d'oro. È una squadra che gioca sulle emozioni della rivale, quella di Conceicao: sporca la partita, esaspera alcune azioni palesemente fuori luogo come la rimessa battuta a gioco fermo che porta ad un accenno di rissa, mina la serenità dell'allenatore e dei giocatori rivali. Una formazione come l'Inter che vuole dominare il gioco ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'ha ia fior di pelle e non si capisce perché, come dimostra il finale di gara sereno e vincente.Barella- Lukaku tocca a Onana e Dzeko litigare platealmente in campo. La tensione è comprensibile ma a certi livelli bisogna saperla gestire e risolvere le questioni lontano dai riflettori. In ogni caso sono due indizi di un nervosismo oltre la soglia della normalità. Ha ancora meno senso questo fastidio di fronte al Porto, un derivato dell'Atletico Madrid di Simeone dei tempi d'oro. È una squadra che gioca sulle emozioni della rivale, quella di Conceicao: sporca la partita, esaspera alcune azioni palesemente fuori luogo come la rimessa battuta a gioco fermo che porta ad un accenno di rissa, mina la serenità dell'allenatore e dei giocatori rivali. Una formazione come l'che vuole dominare il gioco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : 'Stai zitto e torna in porta'. Nervi tesi in casa #Inter, dove nonostante la vittoria nel match di andata della… - infoitsport : Inter, liti in campo e nervi tesi ma risultati- - infoitsport : L'Inter ha i nervi a fior di pelle e non si capisce perché (Libero) - Italia_Notizie : Inter, liti in campo e nervi tesi ma risultati - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: Inter-Porto, triplice fischio - Lukaku si porta Barella in guerra (di nervi) e insieme la vincono. Big Rom, che liberazi… -