Inter, il nervosismo in campo trascina i giocatori verso la vittoria – TS (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nelle ultime settimane in casa Inter si sono verificati due episodi di nervosismo tra compagni di squadra. Questi sembrano aver dato la carica giusta ai nerazzurri ALTA TENSIONE – La stagione dell’Inter è, fino a questo momento, caratterizzata dal nervosismo. Questo è un elemento che ha caratterizzato la stagione dei nerazzurri fin dall’inizio. Basti pensare a Barella e Brozovic durante il derby d’andata, o alla reazione di Bastoni al momento della sostituzione nel primo tempo di Udinese–Inter. I casi più recenti, invece, raccontano di battibecchi tra i compagni: prima Lukaku e Barella a Marassi, poi Onana e Dzeko durante Inter-Porto. La tensione però sembra aiutare i nerazzurri. Il belga, dopo il battibecco con il centrocampista sardo, è andato a segno due volte. La seconda rete è ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nelle ultime settimane in casasi sono verificati due episodi ditra compagni di squadra. Questi sembrano aver dato la carica giusta ai nerazzurri ALTA TENSIONE – La stagione dell’è, fino a questo momento, caratterizzata dal. Questo è un elemento che ha caratterizzato la stagione dei nerazzurri fin dall’inizio. Basti pensare a Barella e Brozovic durante il derby d’andata, o alla reazione di Bastoni al momento della sostituzione nel primo tempo di Udinese–. I casi più recenti, invece, raccontano di battibecchi tra i compagni: prima Lukaku e Barella a Marassi, poi Onana e Dzeko durante-Porto. La tensione però sembra aiutare i nerazzurri. Il belga, dopo il battibecco con il centrocampista sardo, è andato a segno due volte. La seconda rete è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, il nervosismo in campo trascina i giocatori verso la vittoria - TS - - zivkomir : @RadioSportiva È ovvio che all'inter c'è enorme nervosismo tra i giocatori perché sanno che il futuro del club è drammatico - internewsit : VIDEO - Inzaghi: «Nervosismo in campo? Dzeko primo ad abbracciare Lukaku!» - - luigigr748962 : Nervosismo Inter, dopo Lukaku-Barella lite tra Onana e Dzeko. Cosa rischia la Juve. #LaSentenzaDiNapoli - StatusSymbol2 : RT @tancredipalmeri: #InterPorto HT 3 occasioni a 2 per l’Inter, partita sul filo del pressing parossistico che sfocia nel nervosismo. L’I… -