Inter, è arrivato il segnale più importante (Di venerdì 24 febbraio 2023) Romeu Lukaku inizia a lanciare segnali incoraggianti, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il ritorno del belga sia... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 febbraio 2023) Romeu Lukaku inizia a lanciare segnali incoraggianti, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il ritorno del belga sia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : #InterFans siete riusciti a prendere sonno? ?? È arrivato il momento di votare il vostro #MOTM di #InterPorto ??… - Spazio_Napoli : Spalletti svela: “Avrei voluto Lobotka all’Inter! Quando sono arrivato qui non ne ho avuto bisogno”… - napolista : #Spalletti: «#Lobotka lo volevo già ai tempi dell’Inter» In conferenza: «In quel momento l’#Inter non poteva spend… - chefastidioo_ : @elisinainaina Mio cugino uguale da piccolino impazziva ogni volta che l’Inter perdeva. Era arrivato ad un livello… - chrisdewolle : @NonConoscoVG @Inter Con tutto il rispetto forse è arrivato il tempo di Filippo Tramontana? -