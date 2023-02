Inter, Bastoni: “L’assist a Barella nel 2-0 alla Juve il mio momento più bello” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato nella nuova puntata di Footsteps sul canale Recast dei nerazzurri. Ecco le sue parole: “Ho fatto 12 anni nel Settore giovanile dell’Atalanta che mi ha permesso di avere un legame forte ancora oggi con Bergamo. Poi la parentesi al Parma mi è servita molto come gavetta, per sperimentare cosa significhi la Serie A. Grazie a quella stagione sono arrivato all’Inter e mi sono giocato le mie carte”. E ancora: “Qual è stato il momento più bello all’Inter? L’assist a Barella nel 2-0 contro la Juventus. Faccio un lancio di 50 metri per lui che fa gol. Al di là delL’assist, fu importante vincere contro la Juventus che da tanti anni vinceva lo scudetto e per ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il difensore dell’, Alessandro, ha parlato nella nuova puntata di Footsteps sul canale Recast dei nerazzurri. Ecco le sue parole: “Ho fatto 12 anni nel Settore giovanile dell’Atalanta che mi ha permesso di avere un legame forte ancora oggi con Bergamo. Poi la parentesi al Parma mi è servita molto come gavetta, per sperimentare cosa significhi la Serie A. Grazie a quella stagione sono arrivato all’e mi sono giocato le mie carte”. E ancora: “Qual è stato ilpiùall’nel 2-0 contro lantus. Faccio un lancio di 50 metri per lui che fa gol. Al di là del, fu importante vincere contro lantus che da tanti anni vinceva lo scudetto e per ...

