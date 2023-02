Inter, alla ricerca del nuovo sponsor: corsa a quattro (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’Inter alla ricerca di un nuovo sponsor, avrebbe quattro possibilià sul tavolo. I nerazzurri si sarebbero prefissati una cifra minima. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport. Inter, la ricerca del nuovo sponsor L’incontro,... Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’di un, avrebbepossibilià sul tavolo. I nerazzurri si sarebbero prefissati una cifra minima. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport., ladelL’incontro,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Nerazzurri di nuovo in campo ?? Inizia il conto alla rovescia per #BolognaInter ?? #ForzaInter - Inter : È iniziato il conto alla rovescia per #InterPorto? #UCL #ForzaInter - Inter : Manca sempre meno alla notte di #UCL ? - Miglio59604996 : @FBiasin Alla fine era anche l’obiettivo dell’Inter; essendo dei mendicanti senza soldi, Milan che si faccia il suo… - PianetaMilan : Inter, alla ricerca del nuovo sponsor: corsa a quattro -