Inter, a Bologna voglia di riscatto… Con due armi in più per Inzaghi (Di venerdì 24 febbraio 2023) C'è tanta voglia di riscatto da parte dell'Inter in vista della sfida di Bologna, visto quanto successo la scorsa stagione. Quest'anno Simone Inzaghi può presentarsi al Dall'Ara con due armi in più FERITA APERTA – Inutile girarci intorno o far finta di nulla, la ferita di Bologna dello scorso anno è ancora aperta e dolorosa in casa Inter. Per questo la sfida in programma domenica allo stadio Dall'Ara, a suo modo, sa tanto di voglia di rivalsa. Una sfida che, rispetto alla scorsa stagione, Simone Inzaghi può disputare con due armi in più nel suo arsenale. La prima è sicuramente Romelu Lukaku, che sta proseguendo a gonfie vele il suo percorso di recupero della miglior condizione fisica e arriva lanciato dal gol ...

