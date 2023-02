Insetti nel piatto, attenzione al rischio allergie: Coldiretti richiede etichette precise (Di venerdì 24 febbraio 2023) Torniamo ancora una volta sul tema degli Insetti nel piatto, intesi come pietanze o parte di queste: dopo il “via libera” dell’Europa all’utilizzo della farina di grillo per la preparazione di prodotti alimentari e da forno (dalle pizze ai panini, passando per grissini, brioche e quant’altro), ad alzare la voce questa volta c’è la Coldiretti che richiedere una maggiore attenzione e precisione sulle etichette. Infatti, spiegano, “L’indicazione della presenza di farine di Insetti con grande evidenza in tutti i prodotti alimentari è importante per tutelare la salute degli italiani dai rischi di reazioni allergiche ma deve essere prevista anche in bar e ristoranti ed occorre garantire sempre la trasparenza dell’informazione sul paese di provenienza”. ... Leggi su fmag (Di venerdì 24 febbraio 2023) Torniamo ancora una volta sul tema deglinel, intesi come pietanze o parte di queste: dopo il “via libera” dell’Europa all’utilizzo della farina di grillo per la preparazione di prodotti alimentari e da forno (dalle pizze ai panini, passando per grissini, brioche e quant’altro), ad alzare la voce questa volta c’è lachere una maggioree precisione sulle. Infatti, spiegano, “L’indicazione della presenza di farine dicon grande evidenza in tutti i prodotti alimentari è importante per tutelare la salute degli italiani dai rischi di reazioni allergiche ma deve essere prevista anche in bar e ristoranti ed occorre garantire sempre la trasparenza dell’informazione sul paese di provenienza”. ...

