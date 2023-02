Infermiera presa a calci e pugni all’Umberto I: “Non ti occupi abbastanza di nostro figlio” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma – Un’Infermiera è stata aggredita con calci e pugni nel parcheggio del Policlinico Umberto I: ad aggredirla sarebbero stati i genitori di un piccolo paziente, secondo i quali la donna non si sarebbe occupata a dovere di loro figlio. “Stavolta è toccata ad un’Infermiera pediatrica malmenata con l’accusa di chissà quali nefandezze – spiega il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, Maurizio Zega -. Piena e totale solidarietà alla collega, ma ormai è un copione ripetitivo: aggressione, solidarietà alla vittima, sdegno, dichiarazioni autorità competenti: ma quando un fenomeno che sembra eccezionale diventa ripetitivo, allora ci si deve interrogare sulle sue cause strutturali, non solo sulla logica dell’emergenza: e meno male che la sicurezza ha, all’Umberto ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma – Un’è stata aggredita connel parcheggio del Policlinico Umberto I: ad aggredirla sarebbero stati i genitori di un piccolo paziente, secondo i quali la donna non si sarebbe occupata a dovere di loro. “Stavolta è toccata ad un’pediatrica malmenata con l’accusa di chissà quali nefandezze – spiega il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, Maurizio Zega -. Piena e totale solidarietà alla collega, ma ormai è un copione ripetitivo: aggressione, solidarietà alla vittima, sdegno, dichiarazioni autorità competenti: ma quando un fenomeno che sembra eccezionale diventa ripetitivo, allora ci si deve interrogare sulle sue cause strutturali, non solo sulla logica dell’emergenza: e meno male che la sicurezza ha,...

