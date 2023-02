Indagine Prisma di Torino | trasmessi atti ad altre 6 procure | coinvolte 7 squadre

(Di venerdì 24 febbraio 2023)va ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Juventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 24 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Inchiesta #Prisma: materiale richiesto (e inviato oggi) da altre 6 Procure. Ma potrebbero aumentare nei prossimi gi… - Gazzetta_it : Indagine Prisma di Torino: trasmessi atti ad altre 6 procure - EnzoGiocondo : @lapoelkann_ Grandissima operazione. Diciamo basta a profili fake che distruggono l’immagine della Juventus. L’inda… - DanieleVolpe7 : @SCUtweet Eh si articoli a destra e sinistra in cui addirittura il nome dell’indagine muta da Prisma a Indagine Juventus per dirne una - Fprime86 : RT @GiovaAlbanese: Inchiesta #Prisma: materiale richiesto (e inviato oggi) da altre 6 Procure. Ma potrebbero aumentare nei prossimi giorni.… -

...raccolte nell'ambito dell'inchiesta, per la quale sono stati rinviati a giudizio la Juventus (come persona giuridica) e dodici dirigenti del club all'epoca dei fatti contestati. L'dei ...Plusvalenze, Procura di Torino trasmette gli atti ad altre 6 procure 'La procura di Torino ha trasmesso una serie di carte dell' inchiesta sui conti della Juventus alle procure di altre sei città ...

Indagine Prisma di Torino: trasmessi atti ad altre 6 procure La Gazzetta dello Sport

Juve, inchiesta Prisma: inviate carte ad altre sei procure italiane Tuttosport

Juve, inchiesta Prisma: da pm Torino atti a 6 procure Sky Sport

Juve, nuovi guai in vista: spuntano carte segrete nell'inchiesta Prisma Corriere dello Sport

Inchiesta Prisma, scossone per gli atti dell’indagine sulla Juventus Il Tempo

Inviati atti alla Procura di Bergamo Emergono novità da Torino sul fronte relativo all’inchiesta Prisma con la procura di Torino che ha trasmesso, pare su richiesta di procure di altre città, una seri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...