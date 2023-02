Incidente Merine | un uomo di 62 anni è morto in sella alla sua moto

La tragedia si è verificata nel centro abitato di, all'altezza del civico 17 di via Tito Schipa. Intorno alle 19,40 la vittima viaggiava a bordo della sua Suzuki 600 nella frazione di .../LIZZANELLO (Lecce) - Tragico schianto in serata a, frazione di Lizzanello. Un centauro di 62 anni ha perso la vita in seguito ad unavvenuto tra la sua moto ed un'auto lungo via Tito Schipa, nel centro abitato.

Incidente mortale a Merine, 67enne perde la vita in uno scontro auto-moto Leccenews24

Incidente Merine, un uomo di 62 anni è morto in moto. Lecce prima Tag24

Auto contro moto, grave incidente nel Salento: c'è un morto quotidianodipuglia.it

Sicurezza e scelte di mobilità: tutte le spine nel consiglio comunale LeccePrima

Tragico incidente in Spagna: perde la vita un 35enne salentino LeccePrima

MERINE - Tragedia in pieno centro a Merine. Un uomo in sella alla sua moto si è scontrato contro un'auto ed è muorto sul colpo. L'incidente si è verificato stasera, intorno alle 20, in via Tito Schipa ...Incidente mortale in via Tito Schipa a Merine. Nello scontro tra un’auto, una Ford Ka e una moto di grossa cilindrata ha perso la vita un 67enne, al volante della due ruote. Ancora poco chiara la ...