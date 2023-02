Inchiesta sulle plusvalenze Juventus, gli atti arrivano anche in procura a Bergamo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bergamo. L’Inchiesta sulle plusvalenze si allarga oltre la Juventus, già penalizzata di 15 punti nell’attuale Serie A. La procura di Torino ha infatti trasmesso le carte dell’indagine Prisma ad altre città italiane, tra le quali anche Bergamo, riporta Tuttosport. Le ragioni dietro a questa scelta sarebbero, spiega il giornale torinese, da ricercare nella competenza territoriale rispetto alle società legate ai bianconeri, non potendosene occupare direttamente la procura del capoluogo piemontese. Tra queste società “satellite” secondo gli inquirenti ci sarebbe anche l’Atalanta. Non è l’unica: anche i nomi di Udinese, Cagliari, Genoa, Sampdoria e Sassuolo sono ricorrenti. Sotto la lente ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 febbraio 2023). L’si allarga oltre la, già penalizzata di 15 punti nell’attuale Serie A. Ladi Torino ha inftrasmesso le carte dell’indagine Prisma ad altre città italiane, tra le quali, riporta Tuttosport. Le ragioni dietro a questa scelta sarebbero, spiega il giornale torinese, da ricercare nella competenza territoriale rispetto alle società legate ai bianconeri, non potendosene occupare direttamente ladel capoluogo piemontese. Tra queste società “satellite” secondo gli inquirenti ci sarebbel’Atalanta. Non è l’unica:i nomi di Udinese, Cagliari, Genoa, Sampdoria e Sassuolo sono ricorrenti. Sotto la lente ...

